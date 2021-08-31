Trabzonspor'da yönetime Nwakaeme çağrısı

Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırırken, taraftarlar ise Nwakaeme'nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı.

Abone Ol
Trabzonspor'da yönetime Nwakaeme çağrısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2021 10:56
Malatya ve Sivas'ın ardından Giresunspor'a da gol atan Anthony Nwakaeme, performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, bu sezon Avrupa karşılaşmaları dahil çıktığı 7 resmi maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Taraftarlar ise Nwakaeme'nin kontratının uzatılması için yönetime çağrı yaptı. Önceki gece sosyal medyada kampanya başlatan Bordo-Mavili futbolseverler, 'Nwakaeme sözleşmesi yaşatır' etiketiyle gündem yarattı.

Trabzonspor 'da 4. yılını geçiren Nwakaeme konusunda daha önce konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dış transferi bitirelim, sonrasında içe yöneleceğiz. Nwakaeme çok kıymetli bir oyuncu. Elbette devam etmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.