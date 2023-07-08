Trabzonspor'da yolcular hazır

Trabzonspor, Fode Koita, Montasser Lahtimi, Djaniny Semedo ve Flavio ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yolcular hazır
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08 Temmuz 2023 11:44
Trabzonspor yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor. Bu konuda fazla da zorlanmayacak.

Fode Koita'ya takım bulması için izin verilmişti. Montasser Lahtimi ise izinli olmamasına rağmen idmanlara katılmadı. Bu iki oyuncunun kontratı feshedilecek.

Djaniny Semedo ve Flavio'nun satışı bekleniyor. Her iki futbolcuya Arap kulüplerinden ilgi var. Djaniny'nin buradan bir takım bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı Flavio'yu ülkesinden Cruzeiro da istiyor. Ancak bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Karadeniz temsilcisi ise bonservis almadan göndermeyi düşünmüyor.

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