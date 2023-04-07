Trabzonspor'da yol ayrımı; Hamsik

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik ile ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bordomavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği 35 yaşındaki orta saha, Slovakya'ya dönmeyi planlıyor.
Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultuda özel çalıştığı öğrenildi.
Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bordomavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği 35 yaşındaki orta saha, Slovakya'ya dönmeyi planlıyor.
Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultuda özel çalıştığı öğrenildi.