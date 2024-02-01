Trabzonspor'da yoğun mesai: Rafa Mir

Trabzonspor Yönetimi, Sevilla'da forma giyen Rafa Mir'in transferi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da yoğun mesai: Rafa Mir
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01 Şubat 2024 10:57
Süper Lig'de son 3 maçta istediğini bulamayan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sevilla ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki İspanyol golcü Rafa Mir, Karadeniz radarına girdi. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Trabzonspor'a transfer edilmesi için görüşmeler başlatıldı.

İLK TEMAS OLUMLU

Abdullah Avcı'nın onay verdiği transferle ilgili birkaç gün içerisinde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Oyuncu cephesiyle kurulan ilk temasın olumlu geçtiği ifade edildi.

Ancak Rafa Mir'ı transfer etmek isteyen diğer kulüpler de bulunuyor. Wolfsburg ve Torino'nun da İspanyol oyuncuyu transfer etmek için ısrarlı olduğu bildirildi. Rafa Mir'in geleceğine dair karar aşamasında olduğu gelen haberler arasında.

YÖNETİM YOĞUN MESAİDE

Bu sezon toplamda 22 maçta sahaya çıkan Rafa Mir, 3 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor'da yönetim heyecan veren bu transferi gerçekleştirebilmek adına yoğun bir mesai içerisinde. Sevilla kulübüyle de dirsek temasını sürdüren Bordo-Mavililer'in titizlikle yürüttüğü çalışmalarda bugün daha da ileri gidilmesi öngörülüyor.

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