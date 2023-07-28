Trabzonspor'da yine yeniden Zinckernagel sesleri!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Maliyeti uygun isimler üzerinden giden bordo-mavili yönetim, uzun süredir gündeminde olan Philip Zinckernagel konusunda yeniden pazarlıklarını hızlandırdı.
Orsic'in sakatlığı sonrası orta alana çok yönlü bir isim arayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica 28 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istiyor.
Hem merkezde hem de sol kanatta görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı. Diego Martinez oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 2 MİLYON EURO!
Yunan basınında geçen haberlere göre, Olympiakos'un bonservis bedeli beklentisi'nin 2 milyon euro olduğu belirtildi.
Fırtına ise bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor.
İTALYA'DAN TALİBİ VAR!
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Standart Liege'de geçiren Zinckernagel, çıktığı 35 maçta 12 gol 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği ama Trabzonspor'un bu transferde daha somut adımlar attığı öğrenildi.
Orsic'in sakatlığı sonrası orta alana çok yönlü bir isim arayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica 28 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istiyor.
Hem merkezde hem de sol kanatta görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı. Diego Martinez oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 2 MİLYON EURO!
Yunan basınında geçen haberlere göre, Olympiakos'un bonservis bedeli beklentisi'nin 2 milyon euro olduğu belirtildi.
Fırtına ise bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor.
İTALYA'DAN TALİBİ VAR!
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Standart Liege'de geçiren Zinckernagel, çıktığı 35 maçta 12 gol 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği ama Trabzonspor'un bu transferde daha somut adımlar attığı öğrenildi.