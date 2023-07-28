Trabzonspor'da yine yeniden Zinckernagel sesleri!

Olympiakos'un kadro dışı bıraktığı Philip Zinckernagel için transfer görüşmeleri yeniden alevlendi. Teknik direktör Bjelica orta sahada çok yönlü oynayabilen Danimarkalı yıldızı mutlaka istiyor.

Haber; Fanatik
Abone Ol
Trabzonspor'da yine yeniden Zinckernagel sesleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2023 11:28
Son güncelleme 28 Temmuz 2023 11:31
Trabzonspor'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Maliyeti uygun isimler üzerinden giden bordo-mavili yönetim, uzun süredir gündeminde olan Philip Zinckernagel konusunda yeniden pazarlıklarını hızlandırdı.

Orsic'in sakatlığı sonrası orta alana çok yönlü bir isim arayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica 28 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istiyor.

Hem merkezde hem de sol kanatta görev yapabilen Danimarkalı futbolcu, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı. Diego Martinez oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 2 MİLYON EURO!

Yunan basınında geçen haberlere göre, Olympiakos'un bonservis bedeli beklentisi'nin 2 milyon euro olduğu belirtildi. 

Fırtına ise bu rakamı daha aşağıya çekmek istiyor. 

İTALYA'DAN TALİBİ VAR!

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Standart Liege'de geçiren Zinckernagel, çıktığı 35 maçta 12 gol 2 asist kaydetti. 28 yaşındaki futbolcuyla İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği ama Trabzonspor'un bu transferde daha somut adımlar attığı öğrenildi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery