Trabzonspor'da yıldızların dönüş tarihi belli oldu

Trabzonspor 'un Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun yavaş yavaş tamamlanması ile taktik çalışmalara ağırlık verirken savunmanın önemli isimleri Jens Stryger Larsen ve Marc Bartra'nın da dönüş tarihleri belli oldu.



Larsen erken dönüyor



Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamazken, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor'un başarılı sağ beki Jens Stryger Larsen, 3 maçta da kadroda olmasına rağmen yedek kulübesinde bekledi ve süre alamadı.



Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 1 hafta izin yaptıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki çalışmalara katılması bekleniyor. Maxi Gomez'in formasını giydiği Uruguay ise H Grubu'nda Gana ile bugün son maçına çıkacak. Uruguay'ın gruptan çıkması için kazanması gerekiyor.



Marc Bartra da 1 hafta sonra



İspanya'da burun ameliyatı olan Marc Bartra'nın 1 hafta sonra takıma katılacağı öğrenildi. İzin sürecinden sonra operasyon geçiren ve bu nedenle Antalya kampında yer almayan tecrübeli futbolcunun kesin durumu, Trabzon'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.



İspanyol futbolcunun yokluğunda stoperde formaya yakın isimler Hüseyin Türkmen ve Denswil olarak gözüküyor.



