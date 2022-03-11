Trabzonspor'da yıldızlara yakın takip!

Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan yıldızlar, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...



Kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, kapsamlı notlar alarak bağlı bulundukları ekiplere iletiyor.



Bordo-mavililer, oyuncuların izlenmesinin motivasyona katkı sağlamasından dolayı bu durumu olumlu karşılarken, sezon tamamlanana kadar ise menajerlere kapılarını kapattı.





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