Trabzonspor'da yıldızlara yakın takip!

Trabzonspor'un yıldız futbolcuları, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından izleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yıldızlara yakın takip!
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11 Mart 2022 08:54
Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan yıldızlar, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...

Kaleci Uğurcan Çakır, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Cornelius ve Nwakaeme, scout ekipleri tarafından yakın markaja alındı. Oyuncuların hem dış hem iç saha maçlarını izleyen kulüp temsilcileri, kapsamlı notlar alarak bağlı bulundukları ekiplere iletiyor.

Bordo-mavililer, oyuncuların izlenmesinin motivasyona katkı sağlamasından dolayı bu durumu olumlu karşılarken, sezon tamamlanana kadar ise menajerlere kapılarını kapattı. 

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