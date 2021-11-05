Trabzonspor'da yıldızlara şut emri

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Avcı'nın Nwakaeme ve Hamsik'ten sık sık kaleye şut denemelerini istediği öğrenildi.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da yıldızlara şut emri
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05 Kasım 2021 12:28
Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam etti.

Antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması ve dinamik ısınma hareketleri yapıldı.

5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman şut çalışması ile son buldu. Avcı'nın özellikle Nwakaeme ve Hamsik'le bire bir görüşüp sık sık kaleye şut denemelerini istediği öğrenildi.

Ligin en fazla isabetli şut atan takımı olarak dikkat çeken Bordo Mavililer, Beşiktaş maçında da bu başarılı istatistiği skora yansıtmak istiyor.

Bu sezon Süper Lig 'de en fazla isabetli şut çeken takım 64 kezle Trabzonspor. Beşiktaş ise bu süreçte kalesine 32 kezle en az şut gelen ikinci takım konumunda yer alıyor.


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