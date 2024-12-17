Trabzonspor'da yerli oyuncu harekatı

, Teknik direktör

'in yerli havuzu için 3 oyuncuyu gündemine aldı.



Kenan Karaman'ın mali şartlarını araştırdığı ve devre arası bu oyuncu ile ilgili olarak son kararını vereceği ifade edildi.



Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Kenan Karaman, Bundesliga 2'de 15 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



YENİDEN YUSUF SARI

Trabzonspor'un eski yıldızı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'yı da devre arası takas ile kadrosuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi.





Şenol GüneşBordo mavililer, Fenerbahçe'den İrfan Can ile birlikte eski Beşiktaşlı Kenan Karaman'ı da listeye dahil ettiği belirtildi.Trabzonspor'un,