Trabzonspor'da yerli oyuncu harekatı

Trabzonspor yönetimi, Ocak ayı transfer döneminde yerli oyuncuları radarına aldı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yerli oyuncu harekatı
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17 Aralık 2024 13:16
Trabzonspor, Teknik direktör Şenol Güneş'in yerli havuzu için 3 oyuncuyu gündemine aldı.
 Bordo mavililer, Fenerbahçe'den İrfan Can ile birlikte eski Beşiktaşlı Kenan Karaman'ı da listeye dahil ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un,  Kenan Karaman'ın mali şartlarını araştırdığı ve devre arası bu oyuncu ile ilgili olarak son kararını vereceği ifade edildi.

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen Kenan Karaman, Bundesliga 2'de 15 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

YENİDEN YUSUF SARI

Trabzonspor'un eski yıldızı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'yı da devre arası takas ile kadrosuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi.



 
 

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