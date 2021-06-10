Trabzonspor'da yerli harekatı

TFF'nin en geç cuma günü yabancı kararını açıklaması beklenirken, Trabzonspor 'da yerli oyuncular için çalışma başlatıldı.



Karadeniz Gazetesi'nin aktardığına göre; Fırtına'da teknik heyet ve futbol izleme komitesi yerli futbolcular konusunda hazırlık içinde.



Sol bek olarak Emre Taşdemir ve İsmail Köybaşı gibi adaylar bulunurken, kanata yapılacak takviyede Efecan Karaca ile Halil Akbunar gündemde. Bursasporlu Emirhan Aydoğan ile Batuhan Kör de uzun süredir takip ediliyor.



