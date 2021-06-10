Trabzonspor'da yerli harekatı

Yabancı kararının açıklanması beklenirken, Trabzonspor 'da yerli oyuncular için çalışma başlatıldı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da yerli harekatı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2021 12:41
TFF'nin en geç cuma günü yabancı kararını açıklaması beklenirken, Trabzonspor 'da yerli oyuncular için çalışma başlatıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin aktardığına göre; Fırtına'da teknik heyet ve futbol izleme komitesi yerli futbolcular konusunda hazırlık içinde.

Sol bek olarak Emre Taşdemir ve İsmail Köybaşı gibi adaylar bulunurken, kanata yapılacak takviyede Efecan Karaca ile Halil Akbunar gündemde. Bursasporlu Emirhan Aydoğan ile Batuhan Kör de uzun süredir takip ediliyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.