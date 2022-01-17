Trabzonspor'da yeniler göz doldurdu

Demir Grup Sivasspor deplasmanından bir puanla dönen lider Trabzonspor'da yeni transferlerden Edin Visca ile Yusuf Erdoğan şans bulurken, Tymoteusz Puchacz yedek kulübesinde bekledi.



Tabii ki gözler büyük bir beklentiyle Başakşehir'den alınan Visca'daydı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakikada sahada kalan tecrübeli futbolcu 58 kez topla buluştu. Mücadelede 40 pas deneyen Boşnak oyuncu %75'lik bir isabet oranı tutturdu. Bordo-mavililer kar yağışının olumsuz etkilediği sahada pozisyon bulmakta zorlanırken Visca iki şut denemesiyle bu alanda en çok gol arayan isimlerden biri oldu. Savunma kısmındaysa 7 kez ikili mücadeleye giren 31 yaşındaki futbolcu bunlardan üçünü kazandı.



Yusuf Erdoğan ise Abdülkadir Ömür'ün yerine ikinci yarının başında oyuna girdi. Cuma günü imza atan ve yeni takımıyla sadece bir idmana çıkan Erdoğan, hücum kısmında Trabzonspor'un etkili isimlerindendi. Tecrübeli futbolcu 21 kez topla buluşurken, 11 pas denemesinde %81,8 isabet sağladı. Rakip kaleye iki şut gönderen bordo-mavili oyuncunun bir vuruşunu Camara çizgiden çıkardı. İki top kapma girişiminin birinde başarılı olan Erdoğan girdiği 6 ikili mücadelenin üçünden galip çıktı.





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