Trabzonspor'da yeni transferler beğenildi

Transferin hızlı takımı Trabzonspor 'un yaptığı hamlelerin idman performansları teknik ekibi fazlasıyla mutlu ediyor. Başakşehir'de ilk yarıda 4 gol 8 asistle oynayan ve Bordo-Mavili takıma hazır olarak gelen Visca'nın çalışmalardaki istekli hali ve çift kale maçlardaki oyunu teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürdü.





Hızlı ve güçlü



Boşnak oyuncunun sağ kanattan yaptığı bindirmelerle Cornelius'a hazırladığı pozisyonlar büyük beğeni topladı. Fırtına'nın Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı sol bek Tymoteusz Puchacz da idman performansıyla yüzleri güldürdü.



Bordo- Mavili takımda daha ikinci antrenmanını yapan Polonyalı oyuncu hakkındaki ilk izlenimin hızlı ve güçlü olduğu yönündeydi. Union Berlin ile hazırlıkları katıldığı için hazır halde Trabzon'a gelen Puchacz geçer not aldı. İki transferin de hazır olması ve uyum süreci yaşamayacakları izlenimini vermesi Abdullah Avcı'yı fazlasıyla memnun etti.





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