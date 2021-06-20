Trabzonspor'da yeni transfer hedefi Kaan Ayhan

Yaz transfer dönemine müthiş giren Fırtına, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik ve Koita'yı alarak bombaları üst üste patlattı. Toplamda 4 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan Bordo Mavililer'de, 8+6 şeklindeki yeni kural nedeniyle rota yerli isimlere çevrildi.



Yurt içinde pek çok futbolcu için nabız yoklayan Trabzonspor , Avrupa'daki Türk oyuncular konusunda da detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu doğrultuda en çok istediği isim; Kaan Ayhan.



A Milli Takım'ın yıldızı, 3 farklı bölgede görev yapabiliyor. Esas mevki stoper olan Kaan, sağ bek ve ön libero olarak da oynuyor. Fırtına'nın hocası da, Kaan'ı joker adam olarak kadroda görmeyi hedefliyor.



Sassuolo'dan ayrılacak



Galatasaray 'la da adı anılan 26 yaşındaki Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılma fikrinde. İtalya ekibinde beklediği forma şansını bulamayan ve Serie A'da toplam 785 dakika süre alan Kaan, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor. Bordo-Mavili yönetim, yıldız ismin mali şartlarını araştırıyor.



