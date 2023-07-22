Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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22 Temmuz 2023 16:40
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da devam eden Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdu.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanın ilk bölümünde teknik ve taktik çalışması yapıldı.

Antrenmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
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