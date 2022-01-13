Trabzonspor'da yeni hücum hattı sahne alıyor

Lider Trabzonspor'un yenilenen hücum hattı ilk kez Sivasspor deplasmanında sahne alacak. Nwakaeme-Cornelius-Visca üçlüsüne şampiyonluk yolunda büyük görev düşecek.

Haber; Milliyet
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Trabzonspor'da yeni hücum hattı sahne alıyor
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13 Ocak 2022 08:25
Şampiyonluğa odaklanan lider Trabzonspor'un yeni hücum hattı ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius ve Edin Visca'dan oluşan hücum üçlüsü ilk kez cumartesi günü Demir Grup Sivasspor deplasmanında vitrine çıkacak.

Ara transfer döneminde kadrosunu Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli yıldız Edin Visca ve son olarak Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz ile güçlendiren Karadeniz ekibi, 2022 yılının ilk deplasman maçına Sivas'ta çıkacak.

Cornelius 10 golle takımın en skorer ismi olurken, Bakasetas 7, Nwakaeme 6, Djaniny 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, 37 golle en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor. Trabzonspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmanın 19'unda gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi sadece 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol kaydedemedi.

Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda Nwakaeme, Cornelius ve Visca'dan oluşan yeni hücum hattından çok şey bekliyor. Nwakaeme ve Cornelius'tan yüksek verim alan teknik patron Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'nın da üst düzey performans sergileyeceğine inanıyor. Bosnalı yıldız, Başakşehir formasıyla ligin ilk yarısında 18 maça çıkarken, 4 gol, 8 asiste imza attı. 12 gole doğrudan katkı yapan Visca, özellikle Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra performansını ikiye katlamıştı.

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