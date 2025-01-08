Trabzonspor'da yeni hedef: Oumar Sako

Trabzonspor hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunan Afrika basını, bordo-mavili ekibin Rostov'un oyuncusu Oumar Sako'yu transfer gündemine aldığını belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da yeni hedef: Oumar Sako
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08 Ocak 2025 12:19
Afrika'nın etkili sitelerinden africafoot, Trabzonspor ile ilgili bir iddia ortaya attı. Haberde Trabzonspor'un Rus ekibi Rostov forması giyen Oumar Sako'yu gündemine aldığı belirtildi.

Bordo mavililerin 28 yaşındaki futbolcuya ilgisini açıkça gösterdiği belirtildi.

Haberde, Nijer Milli Takımı'nda da forma giyen Sako'nun, defansif sağlamlığı ve çok yönlülüğü ile tanındığı ve Trabzonspor'un yeniden yapılanma sürecinde öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü.

1.91 boyundaki sağ ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

 

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