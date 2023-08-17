Trabzonspor'da yeni hedef: Jean-Charles Castelletto

Trabzonspor Transfer Haberleri: Savunmasına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Nantes'ta forma giyen Jean-Charles Castelletto için Fransız ekibine resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'da yeni hedef: Jean-Charles Castelletto
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17 Ağustos 2023 14:59
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 15:00
Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor transferde rotasını Fransa'ya kırdı.

Lequipe'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean-Charles Castelletto için girişimlere başladı. 

Bordo-mavililerin Kamerunlu stoper için Fransız ekibine 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde Fransız temsilcisinin Charles Castelletto için kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı ifade edildi. 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen deneyimli stoperin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

307 MAÇA ÇIKTI 

Kariyerinde daha önce 307 karşılaşmaya çıkan Jean-Charles Castelletto 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor. 



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