Yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor transferde rotasını Fransa'ya kırdı.Lequipe'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Nantes'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Jean-Charles Castelletto için girişimlere başladı.Bordo-mavililerin Kamerunlu stoper için Fransız ekibine 2.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtilen haberde Fransız temsilcisinin Charles Castelletto için kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.Daha önce Auxerre, Club Brugge, Mouscron, Red Star, Brest formaları giyen deneyimli stoperin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Kariyerinde daha önce 307 karşılaşmaya çıkan Jean-Charles Castelletto 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak belirtiliyor.