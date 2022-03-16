Trabzonspor'da yeni çilingir Djaniny

Kayserispor mücadelesinin ardından Göztepe karşılaşmasında da ikinci yarıda oyuna girip, maçı çözen isimlerden olan Djaniny Semedo, attığı gollerle geri dönüşte kilit rol oynadı.



Avcı'nın 1 numaralı kulübe kozu haline gelen Djaniny, 'Çilingir' lakabını son haftalarda Bakasetas'tan devraldı.



30 yaşındaki forvet, yine Şenol Güneş Stadı'ndaki Antalyaspor kupa maçında da asist yapmıştı. Yeşil Burun Adalı yıldız, bu sezon lig ve kupada 8 gol, 6 asistlik skor istatistiği yakaladı.





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