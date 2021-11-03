Trabzonspor'da yedek güç; Yusuf Sarı

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile kritik bir müsabakaya çıkacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, derbinin planlarını belirliyor.



HAMLE GÜCÜ: YUSUF SARI



Trabzonspor'a geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordo-mavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Yusuf Sarı (3 gol ve 3 asist), Beşiktaş derbisinde de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri olacak.



Deneyimli hoca, müsabakanın gidişatına göre bu oyuncunun topla birlikte olan hızından yararlanmayı planlıyor.





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