Trabzonspor'da yedek güç; Yusuf Sarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisinde Yusuf Sarı'yı hamle gücü olarak düşünüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da yedek güç; Yusuf Sarı
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03 Kasım 2021 12:24
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile kritik bir müsabakaya çıkacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, derbinin planlarını belirliyor.

HAMLE GÜCÜ: YUSUF SARI

Trabzonspor'a geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordo-mavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Yusuf Sarı (3 gol ve 3 asist), Beşiktaş derbisinde de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yedek kulübesindeki önemli kozlarından biri olacak.

Deneyimli hoca, müsabakanın gidişatına göre bu oyuncunun topla birlikte olan hızından yararlanmayı planlıyor.


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