Trabzonspor'da Yaremchuk gelişmesi

Trabzonspor'da Paul Onuachu'yu bekleyen yönetim, Roman Yaremchuk ile de ilgileniyor.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'İki forvet alabiliriz' demesi sonrası gözler Ukraynalı golcüye döndü.
28 yaşındaki ve 1.91 boyundaki kule, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Valencia'da kiralık geçirdi, 25 maçta 3 kez ağları sarstı. Tecrübeli futbolcunun bonservisi ise Club Brugge'da. Gent, Benfica, Kiev, Brugge ve Valencia'da forma giyen Yaremchuk, en parlak dönemini 2017-21 arasında Gent'te yaşadı (152 maç- 61 gol ve 18 asist). 2021'de 17 milyon euro'ya Benfica'ya imza attı.
TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK
Ukrayna Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından Roman Yaremchuk'un Trabzonspor'a transferinin önünde engel kalmadı. Yaremchuk'un Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ
Ukrayna formasını 53 maçta giyen Roman Yaremchuk, 16 gol attı. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 3.5 milyon euro.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'İki forvet alabiliriz' demesi sonrası gözler Ukraynalı golcüye döndü.
28 yaşındaki ve 1.91 boyundaki kule, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekibi Valencia'da kiralık geçirdi, 25 maçta 3 kez ağları sarstı. Tecrübeli futbolcunun bonservisi ise Club Brugge'da. Gent, Benfica, Kiev, Brugge ve Valencia'da forma giyen Yaremchuk, en parlak dönemini 2017-21 arasında Gent'te yaşadı (152 maç- 61 gol ve 18 asist). 2021'de 17 milyon euro'ya Benfica'ya imza attı.
TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK
Ukrayna Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından Roman Yaremchuk'un Trabzonspor'a transferinin önünde engel kalmadı. Yaremchuk'un Trabzonspor'a gelmeye yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ
Ukrayna formasını 53 maçta giyen Roman Yaremchuk, 16 gol attı. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında bitecek 28 yaşındaki forvetin piyasa değeri 3.5 milyon euro.
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