Trabzonspor'da Yaremchuk endişesi!

Trabzonspor'da golcü transferi için ilk hedef geçen sezon Southampton'dan kiralanan Paul Onauchu. B planı olarak ise Valencia'da kiralık olarak forma giyen Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Slovakya'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Yaremchuk'un performansı, Trabzonspor camiasını sevindirirken bir yandan da tedirginlik yarattı.
Transfer sürecinde başka taliplerin devreye girebileceği endişesi yaşanıyor.
Bonservisi Club Brugge'de bulunan Roman Yaremchuk, geçen sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak tamamlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Slovakya'yı 2-1 yendiği maçta galibiyet golünü atan Yaremchuk'un performansı, Trabzonspor camiasını sevindirirken bir yandan da tedirginlik yarattı.
Transfer sürecinde başka taliplerin devreye girebileceği endişesi yaşanıyor.
Bonservisi Club Brugge'de bulunan Roman Yaremchuk, geçen sezonu İspanyol ekibi Valencia'da kiralık olarak tamamlamıştı.
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