Trabzonspor'da yaprak dökümü! 4 isim yolcu

Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı sonrası bazı oyuncuların bireysel performansındaki memnuniyetsizliğini dile getirmesi geniş yankı bulmuştu.



Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Takımdan ayrılanlar olursa transfer yaparız. Maaş bütçesini 30 milyon Euro'ya çekeceğiz" şeklindeki sözleri kadroda büyük bir değişiklik yaşanacağı algısı oluşturdu. Bordo-mavili teknik heyet, ocak ayı için rapor hazırlarken birçok oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi.



LARSEN'DEN MEMNUN DEĞİL



Yüksek maaş alan Djaniny'ye teklif gelmesi halinde gidişine kolaylık sağlanacağı, Larsen'in ise performansından memnun olmayan Avcı'nın gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca Denswil ve Bardhi için de teklif kapılarının açıldığı gelen haberler arasında.



EDİN VİSCA İDMANA ÇIKMADI



Bu arada ligin ikinci haftasında kolu kırılan ve Dünya Kupası arasında sahalara dönen Visca korkuttu. Trabzonspor'un 32 yaşındaki oyuncusu, kas spazmı nedeniyle dünkü idmana katılamadı. Visca Samsun ile oynanacak kupa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.





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