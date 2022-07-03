Trabzonspor'da yabancı operasyonu

Fırtına'da gelenler kadar gidecekler de önemli. Trezeguet transferiyle yabancı sayısı 17'ye çıkıyor. Bordo-Mavililer en az 5 isimle yolları ayırmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yabancı operasyonu
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03 Temmuz 2022 14:47
Denswil'i takımda tutan Trabzonspor , sözleşmesi sona eren Nwakaeme ile yollarını ayırdı, kiralık sözleşmesi biten Puchacz Almanya'ya geri döndü. Yabancı olarak Larsen'i kadrosuna katan Fırtına'da, Trezeguet transferiyle sayı 17'ye çıkıyor.

Bordo-Mavililer, kadroda ciddi bir operasyon yapacak. Kiralıktan dönen Flavio ve Diabate kesin yolcu. Trondsen ile Koita'dan da kendilerine kulüp bulmaları istendi. Bu 4 ismin yanı sıra geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı geçiren ve 1 yıl daha kontratı bulunan Gervinho'nun elden çıkartılması düşünülüyor.

Ancak yabancı oyuncuların garanti kontratlarının bulunması, yönetimin işini zorlaştırıyor. Bordo-Mavililer, en az hasarla bu isimlerle yolları ayırmayı hedefliyor.

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