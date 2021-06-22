Trabzonspor'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!

TFF'nin yeni yabancı kuralı kararını açıklamasının ardından Trabzonspor'da kadro mühendisliği planı revize edildi. Şimdiye kadar Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita'yı kadrosuna katarak 4 yabancı transferini bitiren bordo-mavililerde bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2021 13:53
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita'yı kadrosuna kattı. Operasyonu sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, TFF'nin yabancı kuralı sonrası bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

2 İSİM KİRALIK LİSTESİNE KONULDU

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen Flavio ve Diabate'yi kiralayacak. 2 oyuncu içinde lig içinden takım arayışları sürerken ilerleyen haftalarda takımların netleşmesi bekleniyor.

EKUBAN VE DJANINY'DEN BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bonservis bedeli beklenen Djaniny ve Ekuban için henüz tatmin edici teklifler gelmedi. Bordo-mavili yönetim, şartlarına uyacak teklifleri değerlendirmeye alacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.