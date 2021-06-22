Trabzonspor'da yabancı kuralı sonrası 4 ayrılık daha!

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Bruno Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita'yı kadrosuna kattı. Operasyonu sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.



61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor yönetimi, TFF'nin yabancı kuralı sonrası bazı oyuncularla yollarını ayıracak.



2 İSİM KİRALIK LİSTESİNE KONULDU



Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen Flavio ve Diabate'yi kiralayacak. 2 oyuncu içinde lig içinden takım arayışları sürerken ilerleyen haftalarda takımların netleşmesi bekleniyor.



EKUBAN VE DJANINY'DEN BONSERVİS GELİRİ BEKLENİYOR



Trabzonspor'da bonservis bedeli beklenen Djaniny ve Ekuban için henüz tatmin edici teklifler gelmedi. Bordo-mavili yönetim, şartlarına uyacak teklifleri değerlendirmeye alacak.



