Trabzonspor'da yabancı futbolcu alarmı!

Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının 12 olarak uygulanması Trabzonspor'u büyük bir sıkıntıya sokacak. Şu ana kadar 6 transfer yapan ve bunlardan 4'ü yabancı olan bordo-mavililer, toplamda 17 yabancıya ulaştı.
Kontenjanını boşaltması gerekecek Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.
ORTA SAHADA ENFLASYON YAŞANIYOR
Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısında en ciddi yığılma ise orta sahada yer alıyor. Bu bölgede tam 8 futbolcusu bulunan bordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi.
Forvet Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez kafileye dahil edilmedi. Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz beklediği teklifleri alamadı.
İŞTE O İSİMLER
Orsic, Nwakaeme, Fountas, Teklic, Gomez, Draguş, Bardhi, Visca, Mendy, Lundstram, Bakic, Lahtimi, Kourbelis, Fernandez, Barisic, Denswil, Meunier.
Kontenjanını boşaltması gerekecek Trabzonspor, transfer dönemi içerisinde en az 5 futbolcu daha takviye etmeyi planlıyor. Bu isimler de yerli olmazsa en az 10 yabancı futbolcu ile yollarını ayırması gerekecek.
ORTA SAHADA ENFLASYON YAŞANIYOR
Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayısında en ciddi yığılma ise orta sahada yer alıyor. Bu bölgede tam 8 futbolcusu bulunan bordo-mavililer, bunlardan sadece 5'ini kampa getirdi.
Forvet Maxi Gomez, hücum oyuncusu Teklic ve stoper Fernandez kafileye dahil edilmedi. Toplamda 6 yabancı futbolcuyu kadro dışı bırakan Trabzonspor, bu oyuncuları satış listesine koysa da henüz beklediği teklifleri alamadı.
İŞTE O İSİMLER
Orsic, Nwakaeme, Fountas, Teklic, Gomez, Draguş, Bardhi, Visca, Mendy, Lundstram, Bakic, Lahtimi, Kourbelis, Fernandez, Barisic, Denswil, Meunier.
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