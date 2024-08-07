Trabzonspor'da Weghorst için yoğun mesai!

Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için yoğun çalışma içerisinde bulunan Trabzonspor'a oyuncu cephesinden yeşil ışık gelirken Burnley ile yürütülen görüşmelerde de olumlu gelişmeler yaşandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Weghorst için yoğun mesai!
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07 Ağustos 2024 12:02
Paul Onuachu transferinde istediği sonucu alamayan Trabzonspor, gözünü Wout Weghorst'a çevirmiş durumda. Bordo-Mavililer, Beşiktaş'ın eski golcüsünü bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

GELİŞMELER OLUMLU

Trabzonspor'un uzun süredir transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Wout Weghorst transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, Burnley ile yaptığı görüşmelerde ise İngiliz ekibiyle aradaki farkı kapatmak üzere...

İNDİRİM GELDİ

Burnley, 6 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim yapma kararı aldı. Transferle alakalı olarak Trabzonspor, yoğun bir şekilde pazarlıklarına devam ediyor. Transferde oyuncu tarafının istekli olması Trabzonspor'un transferde elini güçlendiriyor. Kulübün, görüşmelerde önemli mesafe katettiği öğrenildi.



AJAX DA İSTİYOR

Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın da radarında bulunan Weghorst'un, kesin olarak Burnley'le yola devam etmeme kararı aldığı bildirildi. Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymişti. Weghorst, kiralık olarak görev yaptığı Beşiktaş'tan devre arasında ayrılmıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın yolunu tutan Weghrost, sonrasında Ada temsilcisinde başarılı olamayıp Burnley'e dönmek durumunda kalmıştı.  

 
 

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