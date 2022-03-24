Trabzonspor'da vitrindeki yeni isim Ahmetcan Kaplan

Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır gibi isimleri parlatan ve Avrupa kulüplerinin transfer listelerine girmesini sağlayan Trabzonspor'un vitrine çıkardığı son isim genç stoper Ahmetcan Kaplan oldu.



Önce Edgar Ie'nin ardından da Vitor Hugo'nun sezonu kapatması, devre arası transfer döneminde ise stoper takviyesi yapılmaması bordo-mavili oyuncunun şansı oldu. Bir anda kendini ilk 11'in değişilmez isimleri arasında bulan Kaplan, performansıyla dikkat çekmeyi başardı, adeta kendini herkese ispatladı.



Son üç maçta 90 dakika forma giyen ve özellikle çizgiden çıkardığı toplarla gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcu Avrupa'daki bazı kulüplerin de dikkatini çekmeyi başardı. Ahmetcan Kaplan'ı izlemek için scout ekiplerinin tribünlere geldiği öğrenildi.



Süper Lig'de toplamda 9 karşılaşmada süre alan bordo-mavili oyuncu maç başına %89 pas isabeti, 0,9 top kazanma, 0,9 hava topu kazanma, %70 ikili mücadele kazanma, 35 başarılı pas ortalamalarını tutturdu. Bu gelişmelerin ardından yönetimin oyuncusuna resmi bir teklif gelmesi halinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre hareket edeceği öğrenildi.





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