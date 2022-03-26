Trabzonspor'da Vitor Hugo mucizesi

Trabzonspor 'a Vitor Hugo'dan güzel haber...



1 Mart'ta oynanan Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanan ve ayağında çizgi şeklinde ufak bir çatlak tespit edilen Brezilyalı stoperin, sezonu kapatacağı konuşuluyordu. Ancak başarılı oyuncu, beklenenden çok daha erken sahalara dönecek gibi gözüküyor.



Ayağındaki özel alçıyı çıkartan ve koltuk değneklerini de atan Vitor Hugo, önümüzdeki günlerde Brezilya'dan Trabzon'a gelecek.



Sağlık ekibinin sürekli iletişimde olduğu Hugo'nun kendisini iyi hissettiği ve ağrı problemi yaşamadığı belirtildi.



Abdullah Avcı oynatabilir



Trabzon'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından Nisan ayının ortalarında tecrübeli savunmacının çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Vitor Hugo'yu ligin son haftalarında görevlendirebileceği öğrenildi. Bu sezon yaşanan sakatlıklarda 'sıfır risk' politikası izleyen Avcı, Hugo'nun antrenmanlardaki durumuna göre kesin kararını verecek.









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