Trabzonspor'da Vitor Hugo mucizesi

Trabzonspor'un 1 Mart'taki kupa maçında ayağı çatlayan Vitor Hugo, beklenenden çok daha erken sahalara dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Vitor Hugo mucizesi
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26 Mart 2022 11:48
Trabzonspor 'a Vitor Hugo'dan güzel haber...

1 Mart'ta oynanan Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşılaşmasının 85. dakikasında sakatlanan ve ayağında çizgi şeklinde ufak bir çatlak tespit edilen Brezilyalı stoperin, sezonu kapatacağı konuşuluyordu. Ancak başarılı oyuncu, beklenenden çok daha erken sahalara dönecek gibi gözüküyor.

Ayağındaki özel alçıyı çıkartan ve koltuk değneklerini de atan Vitor Hugo, önümüzdeki günlerde Brezilya'dan Trabzon'a gelecek.

Sağlık ekibinin sürekli iletişimde olduğu Hugo'nun kendisini iyi hissettiği ve ağrı problemi yaşamadığı belirtildi.

Abdullah Avcı oynatabilir

Trabzon'da yapılacak detaylı kontrollerin ardından Nisan ayının ortalarında tecrübeli savunmacının çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Vitor Hugo'yu ligin son haftalarında görevlendirebileceği öğrenildi. Bu sezon yaşanan sakatlıklarda 'sıfır risk' politikası izleyen Avcı, Hugo'nun antrenmanlardaki durumuna göre kesin kararını verecek.

 

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