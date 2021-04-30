Trabzonspor'da Vitor Hugo için sakatlık açıklaması

Trabzonspor Kulübü, defans oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Vitor Hugo için sakatlık açıklaması
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30 Nisan 2021 14:17
Trabzonspor'un 28 Nisan'da deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Çelik, Vitor Hugo'nun tedavisine devam edildiğini kaydetti.

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