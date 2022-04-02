Trabzonspor'da Vitor Hugo dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor şampiyonluk için geri sayıma geçti. Hafta sonu Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililere kritik mücadele öncesi sevindirici haber geldi.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Vitor Hugo'nun kaval kemiğinde sağ tibia platoda non-deplase kırık tespit edilmişti.



Hemen tedavisine başlanan ve kısa sürede tedaviye olumlu yanıt veren yıldız futbolcu ile ilgili sevindirici haberi bordo-mavili kulüp verdi.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI!



Trabzonspor'un resmi hesabından yapılan paylaşımda sakatlığını atlatan Vitor Hugo'nun takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 27 resmi maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol 1 asistlik katkı verdi.





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