Trabzonspor'da Visca transferi pazarlığı

Trabzonspor, bugün Başakşehir ile oynayacağı zorlu maçın ardından, Başakşehir yönetimi ile Edin Visca'nın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Visca transferi pazarlığı
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25 Aralık 2021 11:47
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca'yı devre arasında transfer etmek için şartlarını zorlayacak. Tecrübeli teknik adamın, hafta içindeki "Visca'yı tabii ki isterim" açıklamasından sonra, camiada bu yönde beklentiler artarken gözler bugünkü maçın ardından yapılacak kritik görüşmeye çevrildi.

4 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerde bonservis bedeli için aradaki rakamsal farklılıklar bir türlü aşılamadı.

Başakşehir ile 2025'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki futbolcu için istenen rakam 4 milyon Euro... Bordo-mavililer ise bu rakamı daha aşağı çekmek istiyor.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo-mavililer, bugün oynayacağı zorlu maçın ardından, Başakşehir yönetimi ile Boşnak yıldızın transferi için ilk kez resmi olarak masaya oturacak.

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Türkiye'de 10. sezonunu geçiren Visca, 306 maçta 85 gol ve 94 asistlik performansa imza attı. 

 

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