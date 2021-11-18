Trabzonspor'da Visca için takas hamlesi!

Süper Lig'de sezon başından beri oynadığı 12 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmeden, namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemine yeniden Edin Visca geldi.Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutumu karşısında yumuşadığı öne sürüldü.Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettikleri dile getirildi.