Trabzonspor'da Visca Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Edin Visca, Başakşehir formasıyla son 7 sezonda Beşiktaş'a karşı 8 asist, 1 golle öne çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Visca Beşiktaş'ı boş geçmiyor
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28 Mart 2022 12:16
Bordo-mavililerin devre arasında Başakşehir'den renklerine kattığı Edin Visca'nın, eski takımı ile Beşiktaş'a karşı son 7 sezonda boşu yok.

İlk yarıda 3-2 kazandıkları maçta Gulbrandsen'in golünün pasını veren Boşnak futbolcu, geçen sezon 3-2 yenildikleri karşılaşmada yine aynı oyuncuya asist yapmıştı. 2019-20'de 1-0 kazandıkları mücadelede Demba Ba'ya, 2018-19'da aynı sonuçla galip geldikleri maçta Epureanu'ya asist yapan Visca, 2-1 kaybettikleri mücadelede Robinho'nun golünün pasını vermişti. 2017-18'de 1-0 kazandıkları karşılaşmada Elia'ya, 2016-17'de 1-1 biten ilk maçta Cengiz Ünder'e, 3-1 yendikleri karşılaşmada ise Adebayor'a gol sevinci yaşatmıştı, 2015-16'da ise 2-2'lik maçta kendi gol attı.

AHMETCAN'DAN GÜZEL HABER

U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İsrail'le oynadığı maçın 20. dakikasında rakibinin eline basmamak için hamle yaparken bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'da korkulan olmadı. Çekilen MR'ında ödem meydana geldiği görüldüğü ancak Beşiktaş'a karşı oynayabileceği belirtildi.

U19'LA HAZIRLIK MAÇI

SÜPER Lig'de 3 Nisan'da Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, milli arayı U19 takımıyla yaptığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. A Takım'ın 2-0 kazandığı müsabakada Abdullah Avcı, genç oyuncuları yakından izledi. Hamsik takımdan ayrı çalıştı. Bordomavililer bugünü izin yaparak geçirecek.

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