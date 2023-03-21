Trabzonspor'da Visca 11'e doğru

Trabzonspor'da sakatlıktan dönen Edin Visca'nın, milli ara sonrası ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Visca 11'e doğru
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21 Mart 2023 10:46
Trbzonspor'da Edin Visca, izin verilen arada özel program hazırlattı.

Fiziksel olarak eksiklerini gidermek için çok yoğun bir şekilde çalışan Bosnalı futbolcunun, milli maç arasının ardından 90 dakikayı kaldırabilecek seviyeye gelebileceği belirtildi.

Sezon başından itibaren çok ciddi sakatlıklarla boğuşan Visca o dönem için, "O anlar duygusal olarak çok kötüydü. Ancak şu an geri döndüm ve her gün daha iyi nasıl olabilirim diye çalışıyorum" dedi.

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