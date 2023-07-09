Trabzonspor'da Vaclav Jurecka iddiası!

Forvet arayışlarına devam eden Trabzonspor'da Slavia Prag forması giyen Vaclav Jurecka transferi gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da Vaclav Jurecka iddiası!
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09 Temmuz 2023 12:18
Trabzonspor forvet arayışları devam ederken Çekya basınından sürpriz bir iddia geldi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre; Slavia Prag forması giyen Vaclav Jurecka'yı isteyen kulüpler arasında Trabzonspor da var. 29 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli 1.5 milyon euro.

Haberde Almanya'dan Augsburg ile bazı ABD Ligi ekiplerinin de tecrübeli golcüyü istediği detayı paylaşıldı.

93 GOL, 16 ASİST 

Kariyerinde toplamda 284 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki golcü, 93 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 

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