Trabzonspor'da Umut Meraş haftası

İsmail Köybaşı ve Trondsen'den beklediği verimi alamayan teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın soluna mutlaka bir takviye istedi. Tecrübeli hoca, ilk 11'de 3 Türk isim oynatma zorunluluğu olduğu için yabancı hakkını başka mevkilerde kullanıp, savunmanın solunda yerli ile devam etmeyi planlıyor.Umut Meraş'ın ismini yönetime veren başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla da daha önce bizzat görüşmüştü. Haftalar önce yapılan ilk görüşmede Trabzonspor 900 bin Euro maaş teklif ederken, Umut Meraş 1 milyon 350 bin Euro talep etti. Ancak oyuncu, Le Havre'nin 2 milyon Euro'luk bonservis beklentisini, bizzat kulübüyle konuşarak 1.4 milyon Euro'ya indirdi.Fırtına bu transferde yeniden harekete geçerken, oyuncu tarafı maaş isteğini bir miktar aşağı çekti. Bordo Mavililer'in de ilk teklifini bir miktar artırdığı öğrenildi. Aradaki fiyat farkı giderek azalırken, önümüzdeki hafta bu işin bitmesi bekleniyor.25 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ile Adana Demirspor da ilgilenirken, Umut son gelişmelerin ardından Trabzon'a daha yakın gözüküyor.