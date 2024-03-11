Trabzonspor'da Umut Bozok'un büyük sevinci

Karagümrük'e attığı golle 281 bir günlük hasreti dindiren 27 yaşındaki forvet, kara bulutları dağıttı. Duygusal anlar yaşayan Umut Bozok, birçok tebrik aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Umut Bozok'un büyük sevinci
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11 Mart 2024 12:49
Umut Bozok, Karagümrük maçında bir ilki yaşadı. 27 yaşındaki forvet 80. dakikada oyuna girdiği maçın uzatma dakikalarında harika bir gol atarak bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

En son 2022-23'nin 37. haftasındaki (3 Haziran 2023) Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Umut, 281 gün sonra gol atma sevinci yaşadı.

Geçen sezon 8'i Süper Lig, 1'i Avrupa 1'i ise Türkiye Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda 10 kez fileleri sarsmasına rağmen bu sezon formasını kaptıran Umut, kısa bir süre de kadro dışı bırakılmıştı.

Kadro dışı sürecinin ardından affedilen ve takıma dönen Umut Bozok, önceki hafta Alanya karşısında Nicolas Pepe'nin attığı golün asistini yaparken, bu hafta da gol atarak öz güven kazandı.

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