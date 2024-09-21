Trabzonspor'da Umut Bozok'tan takım arkadaşına destek

Trabzonspor'da Umut Bozok, taraftarın eleştirilerine maruz kalan takım arkadaşı Denis Draguş'a destek oldu.
Kayserispor maçında performansından dolayı üzgün olan Rumen hücumcuya moral vermek için yanına giden Bozok, "Bir gol her şeyi değiştirecek, sen çok özel bir oyuncusun" dedi.
Teknik direktör Şenol Güneş de Draguş'un yeteneklerine güvenerek, "Eksikleri var ama potansiyeli yüksek. Olumsuz durumlardan çıkmak için çok çalışmalı" ifadelerini kullandı.
Kayserispor maçında performansından dolayı üzgün olan Rumen hücumcuya moral vermek için yanına giden Bozok, "Bir gol her şeyi değiştirecek, sen çok özel bir oyuncusun" dedi.
Teknik direktör Şenol Güneş de Draguş'un yeteneklerine güvenerek, "Eksikleri var ama potansiyeli yüksek. Olumsuz durumlardan çıkmak için çok çalışmalı" ifadelerini kullandı.