Trabzonspor'da Umut Bozok'ta maaş krizi!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Adana Demirspor ve Konyaspor ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Umut Bozok'ta maaş krizi!
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30 Ocak 2024 14:02
Trabzonspor'daki yıllık maaşı 33 milyon TL olan Umut, kendisiyle ilgilenen takımlardan bu rakamın aynısını istiyor.

Bordo-Mavili kulüp de bonservis talep ediyor. Özellikle maaş konusunda yurt içinde istediği teklifi bulamayan Umut'un menajerinin Avrupa'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Umut Bozok için resmi teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye alacak.

SEZON PERFORMANSI 

Trabzonspor formasıyla bu sezon 4 karşılaşmada görev alan Umut, gol ya da asist yapamadı.

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