Trabzonspor'da Umut Bozok sessizliği!

Trabzonspor'da Umut Bozok, kadro dışı kalmasının ardından ayrılık için gerek yurt içi gerekse yurt dışından bazı takımlarla dirsek temasın.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Umut Bozok sessizliği!
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29 Ocak 2024 12:25
Trabzonspor'da Umut Bozok sessizliği… Kadro dışı kalmasının ardından ayrılık için gerek yurt içi gerekse yurt dışından bazı takımlarla dirsek temasında olan Umut Bozok konusunda tam bir belirsizlik yaşanıyor.

Yurt içinden kendisine talip olan takımlardan Trabzonspor'dan kazandığı 33 milyon TL'yi isteyen Umut'a henüz bu parayı verecek kimse çıkmadı.

Yurt dışından özellikle Fransa'dan da bazı takımlar ile görüşmeler yapan Umut krizinin nasıl çözüme kavuşturulacağı ise merak konusu. [GüneBakış]

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