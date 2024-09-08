Trabzonspor'da Umut Bozok kararı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Umut Bozok'un takımda kalmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da Umut Bozok kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2024 12:08
Uzun süre Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Umut Bozok ile ilgili karar, teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle değişti.

Tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.

Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery