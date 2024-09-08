Trabzonspor'da Umut Bozok kararı

Uzun süre Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Umut Bozok ile ilgili karar, teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle değişti.
Tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.
Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın, golcü futbolcunun takımda kalması yönünde bir rapor sunduğu ve bunun oyuncu rekabetini artırabileceğine vurgu yaptığı öğrenildi.
Özellikle Enis Destan'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı sürede Umut'un daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.
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