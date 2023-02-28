Trabzonspor'da Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açılacak!

Şampiyonlukla sonuçlanan geçen sezonun ardından Süper Kupa'yı da kaldırarak yeni sezona başlayan Trabzonspor, geride kalan dönem içerisinde başarısız bir tablo sergiledi.



Fırtına hedeflerinden bir bir koptu. Önce Şampiyonlar Ligi'nden elenen, ardından katıldığı Avrupa Ligi gruplarından çıkamayan bordo-mavililer, Süper Lig'de de zirve yarışının 16 puan gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Tek umudunu bağladığı Konferans Ligi'nde de ummadığı bir sonuç alarak Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'un elinde tek hedef olarak Türkiye Kupası kaldı.



Süper Lig'de 13 maçı kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bu süreçte yeniden ayağa kalkmayı arzuluyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar başta olmak üzere büyük talihsizlikler yaşayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük iş düşecek. Gelecek sezonu planlamaya başladıklarını söyleyen Avcı, bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmanın planlarını yapıyor. Önümüzdeki süreçte özellikle takım organizasyonu üzerinde çalışmalar yapacak olan deneyimli hoca, Ümraniyespor maçıyla yeni sayfa açmayı hedefliyor.





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