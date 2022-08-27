Trabzonspor'da Uğurcan şoku!

Trabzonspor'da belindeki ağrıları geçmeyen Uğurcan Çakır, Galatasaray maçında forma giyemeyebilir.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan şoku!
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27 Ağustos 2022 17:47
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır'ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.

Oyuncuya yoğun tedavi programı uygulanırken dev maçta oynamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Teknik heyet, olası bir duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" emri verdi. (61Saat)

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