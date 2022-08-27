Trabzonspor'da Uğurcan şoku!

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır'ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.
Oyuncuya yoğun tedavi programı uygulanırken dev maçta oynamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Teknik heyet, olası bir duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" emri verdi. (61Saat)
Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğnelerle Uğurcan Çakır'ın yaşadığı ağrıların geçmediği öğrenildi.
Oyuncuya yoğun tedavi programı uygulanırken dev maçta oynamama ihtimalinin de bulunduğu gelen bilgiler arasında.
Teknik heyet, olası bir duruma karşı 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" emri verdi. (61Saat)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ