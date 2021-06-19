Trabzonspor'da Uğurcan giderse Mert gelecek

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, sırasıyla Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı kadrosuna kattı. Sergilediği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır'ı ise istenilen bonservis bedeli ödenmesi halinde satmayı planlayan bordo-mavililer, başarılı kalecinin alternatifini Süper Lig'de buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan giderse Mert gelecek
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19 Haziran 2021 13:11
Trabzonspor'da yerli-yabancı pek çok oyuncunun ismi diğer kulüplerin transfer gündeminde yer alırken, gitmeye en yakın isim Uğurcan Çakır... Bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki kalecisinin satışından en az 20 milyon euro gelir bekliyor. Inter, Roma, Lille, Tottenham, Sevilla gibi dev takımların takip ettiği Uğurcan'ın yerine, teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka bir kaleci transferi istiyor. Gündemdeki 1 numaralı aday olan Mert Günok ile temas kurulurken, tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'a "Evet" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DE MUTSUZ

Başakşehir'de mutsuz olan Mert Günok , eski hocası Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı hedefliyor. Yeni sezon için başarılı file bekçisiyle sözleşen Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın transferi netleşir netleşmez resmi süreci başlatacak. Başakşehir ile 2023'e kadar kontratı bulunan Mert'in transfer sürecinde kulübünden kolaylık isteyeceği öğrenilirken, Abdullah Avcı'nın da yıllarca çalıştırdığı Başakşehir ile yakın ilişkileri devam ediyor. Dolayısıyla Fırtına, yüksek bir bonservis bedeli ödemeden Mert işini çözmeyi planlıyor.

116 MAÇA ÇIKTI

Turuncu-lacivertlilerle 118 maça çıkan Mert Günok, A Milli Takım'ımızın formasını da 22 kez terletti. 1989 doğumlu olan tecrübeli eldivenin boyu 1.96. Başakşehir'de 12 yıl hoca olarak çalışan Avcı, yönetimle ikili ilişkilerini kullanarak, turuncu-lacivertlilerden transferde kolaylık istiyor. Mert artık Uğurcan Çakır'ın durumunun netleşmesini bekliyor.


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