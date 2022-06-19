MENAJERİ UĞURCAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

TRABZONSPOR'UN UĞURCAN ÇAKIR PLANI

UĞURCAN NE DÜŞÜNÜYOR?

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu. Bordo-mavili kaleciyle ilgili Trabzonspor, ciddi bir bonservis bedeli beklerken, oyuncunun menajerinin açıklamaları yönetimi kızdırdı.Uğurcan'ın menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz" şeklinde bir ifade kullandı. Yönetim, Necdet Çakır ile bir görüşme yapmayı planlıyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe ciddi bir bonservis bedeli getirebilecek isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır ile ilgili süreci bizzat yönetiyor. Trabzonspor Kulübü, Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro bonservis bekliyor. Uğurcan'a İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan teklifler olduğu sıkça gündemde yer alıyor.Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkıları olan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olma hedefi bulunuyor. En doğru zamanda transfer olmak istediğini daha önce ifade eden Uğurcan Çakır, kulübü Trabzonspor'a mutlaka para kazandırmak istiyor.