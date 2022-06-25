Trabzonspor'da gelecek oyuncular kadar takımdaki yıldızların durumu da yeni sezon öncesi oldukça önemli... Bu isimlerin başında da Uğurcan Çakır geliyor. Tarihi şampiyonlukta büyük payı bulunan Fırtına'nın kaptanının, en azından 1 yıl daha takımda kalması ve Şampiyonlar Ligi'nde kaleyi onun koruması isteniyor. Ancak gelinen noktada Uğurcan'ın beklentileri önemli.



Şampiyonluğun ardından "Trabzonspor'da 3 kupayı da kazandım. Avrupa hedefim var. Gidersem, taraftarın bana kızmayacağını düşünüyorum" diyen Uğurcan için pek çok kulübün ilgisi var, ancak kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Son günlerde adı ciddi şekilde Benfica ile anılan Milli eldiven için İngiltere ve İspanya'dan da talipler bulunuyor.



15 MİLYON EURO ALTINA RET!



Bordo-Mavili yönetim ise 15 milyon Euro'nun altındaki önerileri değerlendirmeye almayacak. Olası bir transferde sözleşmeye sonraki satışından pay ve bonuslar da ekletmek isteyen Trabzonspor, Uğurcan'ın yuvada kalması halinde ise yıllık ücretine zam yapacak.



KALIRSA; 25 MİLYON TL!



9 milyon TL alan yıldız ismin maaşının 25 milyon TL seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Uğurcan, hem kendisi hem de kulübü tatmin edecek bir teklif gelmediği takdirde ayrılmayı düşünmüyor.







