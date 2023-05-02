Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi belli oldu!

Süper Lig'de topladığı 45 puanla 7. basamakta bulunan Trabzonspor, kötü gidişatı durdurmak için çare ararken sıcak da bir gelişme yaşandı. Nenad Bjelica ile yeniden ayağa kalkmak isteyen Fırtına ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılırken yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Uğurcan Çakır'ın yerine belirlenen hedef de belli oldu.



Yaz döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde bu kez Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Uğurcan Çakır'ın yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Hırvat gazetelerinden Vecernji, Neftçi Bakü forması giyen Ivan Brkic'le Trabzonspor'un yakından ilgilendiğini yazdı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Sezon sonunda Azerbaycan ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Hırvat kaleciye yeni kontrat önerildiği belirtildi. Ancak Nenad Bjelica faktörü nedeniyle Brkic'in Trabzonspor'a gidebileceği vurgulandı. 1.94 boyundaki Brkic, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 28 gol yedi. 14 maçta kalesini gole kapadı.



