Trabzonspor'da Uğurcan Çakır eski günlerine dönüyor

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır sevinci yaşanıyor.
Sezona formsuz başlayan ancak A Milli Takım'da yeniden birinci kaleci olan Uğurcan Çakır, Hırvatistan ve Letonya maçlarında müthiş bir performans sergilemiş, kalesini gole kapatmıştı. Uğurcan, bu performansını Trabzonspor'da da göstererek taraftarını sevindirdi.
Trabzonspor'a yeniden hayat veren Uğurcan, Alanyaspor karşısında rakip forvetlere geçit vermeyerek 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon bordo-mavili formayla 9 maça çıkan Uğurcan, 810 dakika süre aldı. Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda 11 gol yerken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.
Sezona formsuz başlayan ancak A Milli Takım'da yeniden birinci kaleci olan Uğurcan Çakır, Hırvatistan ve Letonya maçlarında müthiş bir performans sergilemiş, kalesini gole kapatmıştı. Uğurcan, bu performansını Trabzonspor'da da göstererek taraftarını sevindirdi.
Trabzonspor'a yeniden hayat veren Uğurcan, Alanyaspor karşısında rakip forvetlere geçit vermeyerek 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon bordo-mavili formayla 9 maça çıkan Uğurcan, 810 dakika süre aldı. Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda 11 gol yerken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.