29 Ekim

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır eski günlerine dönüyor

Milli takımın ardından Trabzonspor'da da başarılı bir performans gösteren Uğurcan Çakır, eski günlerinden esintiler vermeye başlayarak taraftarını sevindirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır eski günlerine dönüyor
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26 Ekim 2023 12:41
Son güncelleme 26 Ekim 2023 12:42
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır sevinci yaşanıyor.

Sezona formsuz başlayan ancak A Milli Takım'da yeniden birinci kaleci olan Uğurcan Çakır, Hırvatistan ve Letonya maçlarında müthiş bir performans sergilemiş, kalesini gole kapatmıştı. Uğurcan, bu performansını Trabzonspor'da da göstererek taraftarını sevindirdi.

Trabzonspor'a yeniden hayat veren Uğurcan, Alanyaspor karşısında rakip forvetlere geçit vermeyerek 4 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon bordo-mavili formayla 9 maça çıkan Uğurcan, 810 dakika süre aldı. Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda 11 gol yerken, 3 maçta da kalesini gole kapadı. 



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