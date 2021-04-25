Trabzonspor'da Uğurcan Çakır duvarı

Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü mağlup ettiği mücadelede Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Fırtına 1-0 öndeyken İstanbul temsilcisi atak üstüne atak yaptı. Uğurcan kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Özellikle Mevlüt Erdinç ve Salibur'un şutlarında kalitesini konuşturdu.

Ardından Djaniny'nin 2. golü geldi ve bordo-mavililer rahatladı.

Uğurcan Çakır maç sonu, "Karagümrük'ün hocası genç yaşına rağmen iyi işler yapıyor. Bizim için de güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.