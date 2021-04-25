Trabzonspor'da Uğurcan Çakır duvarı

Karagümrük beraberliğe her yaklaştığında karşısında milli eldiveni buldu. 6 kurtarışla galibiyetin mimarlarından oldu.

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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır duvarı
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25 Nisan 2021 09:40
Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü mağlup ettiği mücadelede Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla maça damga vurdu. 
 
Fırtına 1-0 öndeyken İstanbul temsilcisi atak üstüne atak yaptı. Uğurcan kurtarışlarıyla takımını ayakta tuttu. Özellikle Mevlüt Erdinç ve Salibur'un şutlarında kalitesini konuşturdu. 
 
Ardından Djaniny'nin 2. golü geldi ve bordo-mavililer rahatladı. 
 
Uğurcan Çakır maç sonu, "Karagümrük'ün hocası genç yaşına rağmen iyi işler yapıyor. Bizim için de güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.


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