Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a tam destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Takım'dan moralsiz dönen kalecisi Uğurcan Çakır'ı Galatasaray maçına motive etmek için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a tam destek
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10 Eylül 2021 11:00
Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Uğurcan Çakır seferberliği var. 6-1'lik Hollanda yenilgisi nedeniyle Milli Takım'dan moralsiz dönen Uğurcan'ı pazar günü oynanacak zorlu Galatasaray karşılaşmasına motive etmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti.

Başarılı file bekçisi ile bire bir görüşmeler yapma kararı alan deneyimli hoca, böylece oyuncusunun moralini yükseltmeyi amaçlıyor. Ayrıca takım arkadaşları da Uğurcan'a destek vererek, yediği gollerde hatası olmadığını vurguladı.

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU

Milli kaleci, son dönemlerde performansı düşse de Türkiye'nin en değerli file bekçisi durumunda. 19 milyon Euro ile en kıymetli yerli olan Çakır için transfer söylentileri rafa kalktı.


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